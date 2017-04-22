Сегодня в «Николаевском полумарафоне-2017» приняли участие около 500 человек (видео)

22.04.17 15:32Сколько просмотров этой статьи77Сколько комментариев этой статьи0

В субботу, 22 апреля, в центре Николаева стартовал «Николаевский полумарафон — 2017». Об этом сообщают "Новости N".

Около 500 желающих пробежать дистанции в 5, 10 и 21 км собрались на Соборной площади.

Среди них председатель Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко со своими заместителями Вячеславом Бонем, Валентином Гайдаржи, Александром Кушниром, Виталием Киндративом, депутаты областного совета Тахир и Рустамджан Садридиновы, Николаевский городской голова Александр Сенкевич, глава Центральной районной администрации города Александр Береза, депутат городского совета Владислав Ентин. Поддержать бежавших пришли депутаты областного совета Надежда Иванова и Федор Барна, депутат городского совета Наталья Манзюк.

Небольшую дистанцию в 300 метров пробежали также и детки, дистанцию в 1000 м бежали школьники.

Охрану порядка осуществляют патрульные полицейские, на месте дежурит «скорая».

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