08.04.17 20:441930
Сегодня в «Николаевском полумарафоне-2017» приняли участие около 500 человек (видео)
|22.04.17 15:32
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В субботу, 22 апреля, в центре Николаева стартовал «Николаевский полумарафон — 2017». Об этом сообщают "Новости N".
В субботу, 22 апреля, в центре Николаева стартовал «Николаевский полумарафон — 2017». Об этом сообщают "Новости N".
Около 500 желающих пробежать дистанции в 5, 10 и 21 км собрались на Соборной площади.
Среди них председатель Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко со своими заместителями Вячеславом Бонем, Валентином Гайдаржи, Александром Кушниром, Виталием Киндративом, депутаты областного совета Тахир и Рустамджан Садридиновы, Николаевский городской голова Александр Сенкевич, глава Центральной районной администрации города Александр Береза, депутат городского совета Владислав Ентин. Поддержать бежавших пришли депутаты областного совета Надежда Иванова и Федор Барна, депутат городского совета Наталья Манзюк.
Небольшую дистанцию в 300 метров пробежали также и детки, дистанцию в 1000 м бежали школьники.
Охрану порядка осуществляют патрульные полицейские, на месте дежурит «скорая».