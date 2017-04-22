Сегодня в «Николаевском полумарафоне-2017» приняли участие около 500 человек (видео) В субботу, 22 апреля, в центре Николаева стартовал «Николаевский полумарафон — 2017». Об этом сообщают "Новости N". Около 500 желающих пробежать дистанции в 5, 10 и 21 км собрались на Соборной площади. Среди них председатель Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко со своими заместителями Вячеславом Бонем, Валентином Гайдаржи, Александром Кушниром, Виталием Киндративом, депутаты областного совета Тахир и Рустамджан Садридиновы, Николаевский городской голова Александр Сенкевич, глава Центральной районной администрации города Александр Береза, депутат городского совета Владислав Ентин. Поддержать бежавших пришли депутаты областного совета Надежда Иванова и Федор Барна, депутат городского совета Наталья Манзюк. Небольшую дистанцию в 300 метров пробежали также и детки, дистанцию в 1000 м бежали школьники. Охрану порядка осуществляют патрульные полицейские, на месте дежурит «скорая». Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама