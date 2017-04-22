Ольга Бузова в новом клипе сожгла свадебное платье (видео)

Недавно телеведущая развелась с мужем - футболистом Дмитрием Тарасовым.

На днях в YouTube состоялась премьера клипа Ольги Бузовой на песню "Люди не верили". Количество просмотров стремительно перевалило два миллиона (неисключено, что новому ролику удастся побить рекорд дебютного клипа "Привыкаю", у которого сейчас почти 4 млн). Peopletalk выяснил у Оли, как она решилась сжечь свадебное платье и тяжело ли каждый раз перед камерой переживать расставание. Напомним, в декабре 2016-го девушка развелась с футболистом Дмитрием Тарасовым.

"Все что я делаю, пропускаю через себя. У меня нет проходящих песен, каждое слово я прожила. Так уж сложилось, что многие следят за моей жизнью, и я не хочу обманывать слушателей и петь, какая я счастливая, если еще не все хорошо.

Поэтому новый клип – это история о том, как девушка ищет выход из сложной ситуации. "Люди не верили" мы снимали на маяке – это для меня особый символ. Я верю, что у каждого человека есть свой маяк, за которым надо идти. И я хочу сказать огромное спасибо администрации Сочи, потому что обычно на эту территорию вообще нельзя заезжать, а у меня есть эксклюзивные кадры", – рассказала Ольга.

По ее словам, самый трогательный момент – когда она сжигает свое свадебное платье. "Я очень переживала, но, чтобы начать новую жизнь, нужно уметь отпускать прошлое. Это сделать очень сложно, но хочу посоветовать всем – это действительно помогает.

Я не могу сказать, что окончательно рассталась с прошлым, но я сумела отпустить, простить, и мне кажется, что скоро я смогу снова быть счастливой, а может, стану завидной невестой", – смеется Бузова.