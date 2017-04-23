В Африке гепард напал на туристку (видео)

23.04.17 10:47Сколько просмотров этой статьи44Сколько комментариев этой статьи0

Если бы не подоспевшие смотрители заповедника, все могло бы закончиться плачевно.

Настоящей трагедией мог обернуться инцидент, произошедший в заповеднике с дикими кошками в Южно-Африканской Республике (ЮАР). Внезапно молодой гепард напал на студентку Пегги Лио из города Макао, Китай.

Видеоролик фиксирует момент, когда хищник сначала медленно подходит к толпе туристов, а потом внезапно накидывается на девушку, валит её с ног и пытается укусить в шею.

Если бы не подоспевшие смотрители заповедника, все могло бы закончиться плачевно. К счастью, пострадавшая отделалась испугом и неглубокими царапинами.

Похожие новости

19.03.17 13:21Сахара - оазис, по крайней мере была, в прошлом.

16.03.17 16:26В Африке нашли алмаз весом более 700 карат

06.02.17 10:22ВИДЕО: очевидцам удалось заснять белый НЛО в заповеднике Сундарбан

16.01.17 08:00Украинскую муку активно покупают страны третьего мира

20.07.14 17:51Африка. Множество оттенков черного

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Воскресенье, 23.04.2017

Закругление верхнее-левое

11:48В Николаеве штрафуют фуры с перегрузом

11:35Северная Корея пригрозила Австралии ядерным ударом

11:16Этот овощ особенно полезен для здоровья кишечника

11:01Когда и зачем украинцам хотят повысить пенсионный возраст

10:47В Африке гепард напал на туристку (видео)

10:30Президента Украины призывают запретить российские интернет-сервисы

10:13Знаменитый украинский тренер жестко раскритиковал киевское "Динамо"

10:00Артеменко обвинили в измене Радикальной партии (видео)

09:49На Николаевщине задержали серийного грабителя

09:34Прогноз погоды в Николаеве на 23 апреля

09:12Сколько в нашей стране этнических украинцев

09:00Война на Донбассе: боевики нанесли смертельный удар по силам АТО (видео)

08:52Мэр Николаева поддержал создание КП по стирке белья

08:31Сегодня Япония и США начали совместные морские учения

08:15Google улучшил англо-украинский переводчик

08:00В Париже полиция жестко разогнала протестующих (видео)

 22.04

21:21В Ялте открыли памятник Рузвельту

20:49Кровавый тверк под Харьковом: вместе с танцем на видео попал момент аварии

20:39Одесский мэр показал как умеет драться на ринге: опубликовано видео

20:28Николаевский депутат претендует на должность судьи в составе Верховного Суда

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

09.04.17 11:571500

В Швеции полицейских забросали "коктейлями Молотова"

09.04.17 12:141470

В Украине рухнул сайт выдачи загранпаспортов

09.04.17 12:211630

В Египте прогремело 2 взрыва: 15 погибших, 50 раненых

09.04.17 12:451320

Сенкевич предложил ввести мораторий на строительство церквей в городе

Самые читаемые

18.04.17 18:5327330

В списке самых обедневших городов Украины Николаев занял первое место

15.04.17 18:228710

Впервые в Николаеве прошел турнир памяти Владимира Чайки по классическому волейболу

15.04.17 08:005800

Суббота перед Пасхой, что нельзя делать, что можно, приметы и обычаи

14.04.17 15:014800

Поздравление с Пасхой от Владислава Чайки

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама

Яндекс.Метрика