09.04.17 11:571500
В Африке гепард напал на туристку (видео)
|23.04.17 10:47
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Если бы не подоспевшие смотрители заповедника, все могло бы закончиться плачевно.
Если бы не подоспевшие смотрители заповедника, все могло бы закончиться плачевно.
Настоящей трагедией мог обернуться инцидент, произошедший в заповеднике с дикими кошками в Южно-Африканской Республике (ЮАР). Внезапно молодой гепард напал на студентку Пегги Лио из города Макао, Китай.
Видеоролик фиксирует момент, когда хищник сначала медленно подходит к толпе туристов, а потом внезапно накидывается на девушку, валит её с ног и пытается укусить в шею.
Если бы не подоспевшие смотрители заповедника, все могло бы закончиться плачевно. К счастью, пострадавшая отделалась испугом и неглубокими царапинами.