В Африке гепард напал на туристку (видео)

Если бы не подоспевшие смотрители заповедника, все могло бы закончиться плачевно.

Настоящей трагедией мог обернуться инцидент, произошедший в заповеднике с дикими кошками в Южно-Африканской Республике (ЮАР). Внезапно молодой гепард напал на студентку Пегги Лио из города Макао, Китай.

Видеоролик фиксирует момент, когда хищник сначала медленно подходит к толпе туристов, а потом внезапно накидывается на девушку, валит её с ног и пытается укусить в шею.

Если бы не подоспевшие смотрители заповедника, все могло бы закончиться плачевно. К счастью, пострадавшая отделалась испугом и неглубокими царапинами.