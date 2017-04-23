Николаевский депутат от БПП хранит «наличкой» 7,1 миллиона и владеет 10-ю АЗС

Депутат Николаевского областного совета от «Блока Петра Порошенко» Александр Фицура в прошлом году приобрел автомобиль «LEXUS LX 450» за 3 миллиона 240 тысяч гривен и получил 645 тысяч 700 гривен от занятия бизнесом.

Соответствующую информацию депутат указал в своей электронной декларации за 2016 год.

В собственности у Фицуры 14 земельных участков в Николаевской, Одесской и Кировоградской областях. В Кривом Озере у депутата жилой дом площадью 100 кв.м, нежилое помещение и гараж.

Кроме того депутат владеет десятью автозаправочными станциями в Одесской области (Саврань, Балта, Бобрик Первый, Бендзары, Любашовка), в Кировоградской области (Сальковое, Йосиповка), в Николаевской области (Кривое Озеро). Одну из них он приобрел в прошлом году за 216 тысяч гривен.

В 2015 году супруга депутата приобрела квартиру в Киеве общей площадью 106.30 кв.м, А в 2016 году купила жилой дом (499,4 кв.м) и земельный участок (1200 кв.м) в столице. Стоимость этих объектов не указана.