09.04.17 17:491800
В Одессе разбили автомобиль за три миллиона гривен
|23.04.17 16:14
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Во время тест-драйва выставочной новой модели Porshe Panamera 4S произошла авария, в котором разбили автомобиль стоимостью 3.3. млн гривен.
Во время тест-драйва выставочной новой модели Porshe Panamera 4S произошла авария, в котором разбили автомобиль стоимостью 3.3. млн гривен.
Об этом сообщает "Культурометр".
Спортивный автомобиль врезался в эвакуатор на улице Атамана Головатого в нескольких кварталах от официального автосалона Порше-центр. Пострадавших нет.
Как сообщил бывший сотрудник автосалона, чтобы избежать таких ситуаций продавцы дилерского центра Porsche обязаны проходить тренинги по продуктам и моделям, как требует и рекомендует Porsche AG.