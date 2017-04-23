В Одессе разбили автомобиль за три миллиона гривен Во время тест-драйва выставочной новой модели Porshe Panamera 4S произошла авария, в котором разбили автомобиль стоимостью 3.3. млн гривен. Об этом сообщает "Культурометр". Спортивный автомобиль врезался в эвакуатор на улице Атамана Головатого в нескольких кварталах от официального автосалона Порше-центр. Пострадавших нет. Как сообщил бывший сотрудник автосалона, чтобы избежать таких ситуаций продавцы дилерского центра Porsche обязаны проходить тренинги по продуктам и моделям, как требует и рекомендует Porsche AG. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама