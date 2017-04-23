Миллион гривен «наличкой» и пять квартир: что задекларировал депутат Николаевского горсовета Горбуров

23.04.17 20:03Сколько просмотров этой статьи50Сколько комментариев этой статьи0

Депутат Николаевского городского совета от фракции «Блока Петра Порошенко «Солидарность» Кирилл Горбуров задекларировал пять квартир и миллион гривен «наличкой». Об этом свидетельствует его е-декларация на сайте НАПК.

Так, Кирилл Горбуров приватный нотариус Николаевского городского нотариального округа Николаевской области.

В распоряжении депутата горсовета находится пять квартир площадью 85,3 кв.м. 258,6 кв.м., 56 кв.м., 42 кв.м., 45,1 кв.м. Также имеется офис 40,2 кв.м., земельный участок 2000 кв.м. и гараж 27,8 кв.м.

Кирилл Горбуров задекларировал два легковых автомобиля: BMW X5, 2013 года выпуска, которую он приобрел за 962,359 гривен, а также SKODA OCTAVIA A7, 2016 года выпуска, ценой в 500 тысяч гривен.

За год приватный нотариус заработал 1,929,278 гривен, а также получил 12 тысяч гривен от арендаторов квартиры.

Дома депутат горсовета хранит миллион гривен наличных средств.

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