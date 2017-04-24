Как врач из Лондона полгода «лечил» пациентку сексом

24.04.17 11:55Сколько просмотров этой статьи72Сколько комментариев этой статьи0

Мужчина убеждал женщину, что близость – это лучшее лекарство для нее.

В Великобритании врач из больницы Южного Лондона убеждал женщину, больную рассеянным склерозом, что регулярный секс с ним ее вылечит. Мужчина говорил, что близость – это лучшее лекарство, передает 24 Телеканал со ссылкой на The Telegraph.

43-летний врач утверждал, что половой акт будет стимулировать мышцы в ее ногах и вернет им чувствительность. Такое «лечение» продолжалось шесть месяцев, после чего закончилась беременностью женщины. По ее словам, у нее случился выкидыш.

Позже выяснилось, что врач обещал женится на своей пациентке и говорил, что хочет от нее сына.

Когда женщина выяснила, что он давно женат и имеет двух дочерей, то обратилась к другим врачам, и узнала правду о «лечении». Пострадавшая уверяет, что имела секс только с одним мужчиной.

Теперь чудо-лекарь предстанет перед судом, однако врач своей вины не признает.

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