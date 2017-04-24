Летающий автомобиль станет «общедоступным»

Словацкая компания AeroMobil заявила о запуске в серийное производство своего аэромобиля. Планируется, что первые покупатели получат свои машины в 2020 году.

На сегодня, прототип автомобиля имеет почти шестью метрами длины, а его ширина при разложенных крыльях достигает без малого девяти метров (в режиме автомобиля — 2,2 метра). Машина оснащена двухлитровой оппозитной «четверкой».

Она вырабатывает энергию для двух электромоторов на передней оси (мощность аэромобиля как автомобиля равна 110 лошадиным силам) и отвечает за работу винта. В авиационном режиме мощность достигает 300 сил. Салон рассчитан на двоих человек, максимальная взлетная масса составляет 960 килограммов.

Скорость движения в воздухе — до 260 километров в час. Дальность полета при 90-литровом баке равна 750 километрам. Заправлять аэромобиль нужно обычным бензином. На дороге аэромобиль развивает 160 километров в час, на разгон до «сотни» уходит десять секунд. Взлет происходит при скорости около 130 километров в час.

В компании отмечают, что на полную трансформацию машины для полета требуется не более трех минут. При движении на земле за безопасность пассажиров отвечают подушки безопасности и ремни с преднатяжителями, а в воздухе — автоматически раскрывающийся парашют, интегрированный в корпус аэромобиля. Работа над аэромобилем ведется уже свыше 25 лет. Стоимость серийной машины составит около 1,2-1,5 миллиона евро.