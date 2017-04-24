Юрко Юрченко считает победительницей "Голоса" Ингрет Костенко, которая исполнила его песню

Композицию "Менуэты" группа "Юркеш" выпустила десять лент назад.

В суперфинале шоу "Голос країни-7" подопечная Потапа Ингрет Костенко исполнила песню "Менуэты" из одноименного альбома группы "Юркеш". Девушка заняла второе место, уступив победу 33-летнему отцу Александру Клименко из команды Тины Кароль.

Лидеру группы "Юркеш" Юрко Юрченко понравилось, как Ингрет и ее тренер Потап исполнили его песню и именно ее он считает победительницей шоу.

Вот что "Менуэты" животворящие делают) А если серьезно - Ингрет невероятная. Желаю ей хорошей певческой судьбы. И для меня лично она и Алексей Потапенко и являются победителями этого "Голоса", - написал певец в Фейсбуке.

Менуэт (от фр. menuet, от menu — маленький, незначительный) - старинный народный французский танец. Его основу составляют небольшие шаги, мелкие танцевальные па. С середины XVII века является бальным танцем. Любимый танец короля Людовика XIV.

Потап и Ингрет Костенко - "Менуэты" (2017 год)