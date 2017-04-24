Гройсман прокатился в харьковском метро Глава Кабинета министров Владимир Гройсман в понедельник проехался в метро Харькова. «Сравнил киевское и харьковское метро», — написал Гройсман на своей странице в Facebook, опубликовав соответствующее фото из подземки. «В ходе ревизии подземки Гройсман с удовольствием делал селфи с жителями. Познакомился с офтальмологом. Гройсман смущенно оплатил проезд в метро билетом, а также слушал рекомендации о правилах перехода на смещенных станциях», — пишет strana.ua, уточняя, что поездка премьера спровоцировала давку в метро. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама