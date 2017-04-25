В США девушка целовалась с Kia 50 часов ради выигрыша автомобиля

В США прошел конкурс на самый длинный поцелуй с автомобилем, победу в котором одержала 30-летняя Дилини Джаясурия. Девушка целовала машину более 50 часов, за что получила в награду новый автомобиль KIA Optima.

Следует уточнить, что необычный конкурс был организован в городе Остин (штат Техас) местной радиостанцией 96.7 Kiss FM. Главным призом стал представительский седан KIA Optima LX, который на данный момент стоит в США около 22 тысяч долларов, что по нынешнему курсу составляет примерно 1 238 000 рублей.

Условием получения автомобиля стал самый длинный поцелуй с транспортным средством, а участниками необычного состязания стали 20 человек. Каждый час соревнующиеся могли прерваться на 10-минутный перерыв для разминки губ. Кроме того, участники конкурса должны были периодически меняться местами.

После поцелуя длительностью в 50 часов главный приз достался 30-летней Дилини Джаясурия, жительнице Остина. Также до финала добрались еще шесть человек, все они получили утешительные призы.