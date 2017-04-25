В Украину завезли большую партию новеньких иномарок

25.04.17 12:00Сколько просмотров этой статьи67Сколько комментариев этой статьи0

Средняя таможенная стоимость импортных легковушек снизилась на 2,4 тысячи долларов

В феврале в Украину было импортировано 11817 единиц автотранспортных средств на общую сумму, эквивалентную 170,8 млн долларов США, сообщает ассоциация "Укравтопром".

Наибольшую часть в этом импорте составили легковые автомобили, которых было ввезено 8,5 тыс. шт. Закупка такого количества машин обошлась импортерам в 113,8 млн долларов. По сравнению с февралем прошлого года количественно импорт легковых авто вырос в полтора раза. При этом средняя таможенная стоимость импортируемого автомобиля снизилась на 2,4 тыс. долларов и составила 13,4 тыс. долларов.

В то же время импорт коммерческих автомобилей увеличился на 26% до 3270 шт., а их стоимость была оценена таможней в 55,8 млн долларов. Здесь, в отличие от ситуации с легковыми автомобилями, средняя таможенная стоимость одного автомобиля увеличилась (с 12 тыс. долларов до 17 тыс. долларов).

А вот февральский импорт автобусов продемонстрировал отрицательную динамику. За месяц в Украину было ввезено 53 автобуса или на 20 шт. меньше, чем годом ранее. Однако если год назад средняя стоимость одного импортируемого автобуса составляла лишь 16 тыс. долларов, то теперь – 24,4 тыс. долларов.

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