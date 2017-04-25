Путин сравнил себя с морским ангелом

Морской ангел – вид брюхоногих моллюсков.

Президент России Владимир Путин сравнил себя с моллюском морской ангел во время заседания Русского географического общества. Об этом сообщает РБК.

Присутствующим на заседании показали кадры проекта "Изучение подводного мира арктических вод России", где морской ангел поедает других моллюсков под названием морской черт.

Путин уточнил: "Морской ангел, и он поедает чертика, да?". А когда получил утвердительный ответ, добавил: "Это то, чем я занимаюсь. Надо будет поближе познакомиться с вашими результатами. Приходится все время смотреть, чтобы нас никто не съел. Оглядываться по сторонам… Посмотреть, что в природе происходит, очень полезно".

Морской ангел – вид брюхоногих моллюсков. Он хищник и питается моллюсками из рода лимацины, которых также называют морскими чертями. Лимацины тоже являются хищниками и кормятся планктоном.