Китай спустил на воду второй авианосец

Торжественная церемония состоялась в порту Далянь.

В Китае спущен на воду второй авианосец ВМС Народно-освободительной армии. Торжественная церемония прошла в порту Далянь, передает агентство Синьхуа. Корабль был построен по проекту 001A. Он будет принят на вооружение в 2020 году, после проведения ходовых испытаний.

Как известно, сейчас на вооружении у Китая состоит один авианосец – Ляонин. Он был достроен на базе бывшего советского тяжелого авианесущего крейсера Варяг, купленного у Украины в конце 1990-х годов.

Проект 001A строился по принципу Ляонина, однако при этом имеет несколько большие размеры и ряд модификаций. Оба корабля оборудованы стартовыми трамплинами с углом отрыва соответственно в 14 и 12 градусов.

Помимо этого, Китай ведет строительство третьего авианосца больших габаритов (тип 002), который представляет из себя совершенно новый проект.