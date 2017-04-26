Кличко - Джошуа: стали известны имена рефери.

Боксерский поединок украинца Владимира Кличко и Энтони Джошуа на лондонском стадионе "Уэмбли" 29 апреля рассудит американский судья Дэвид Филдс, чья профессиональная карьера длится уже 17 лет. Об этом сообщается на сайте братьев Кличко.

Сам Филдс из Нью-Джерси свою профессиональную карьеру начал в 2000-м году и с тех пор провел более 200 поединков, последним из которых стал бой между Рикки Лопесом и Паблок Крусом, состоявшийся в марте. В активе Филдса также работа на боях Ковалев - Хопкинс и Гловацки - Хук.

У ринга будут работать Дон Трелла (США), Нельсон Васкес (Пуэрто-Рико) и Стив Вайсфельд (США).