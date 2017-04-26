Организаторы спектакля "Холокост кабаре" принесли извинения перед еврейской общиной за вывеску

Также призвали судить постановку не по названию и вывеске, в по вопросам, которые он поднимает.

Организаторы спектакля "Холокост-Кабаре: Суд над Джоном Демьянюком" принесли свои извинения перед еврейской общиной столицы. Соответсвующее сообщение разместили на странице театра в Facebook.

Композитор и соорганизатор спектакля Дмитрий Саратский так ответил еврейской общине:

“Мы приносим свои глубочайшие извинения всем, кого оскорбило название спектакля и размещение вывески напротив синагоги в городе Киеве.

Мы официально заявляем, что спектакль не является провокацией и намеренным способом разжигания каких-либо конфликтов. Название пьесы выбрано автором, канадским драматургом еврейского происхождения Джонатаном Гарфинкелем. Большинство создателей спектакля являются евреями по происхождению, и несколько человек в труппе - гражданами Израиля. Пьеса Джонатана Гарфинкеля "Суд над Джоном Демьянюком. Холокост кабаре" уже поставлена в Германии, Канаде и Америке. Нам очень бы хотелось, что бы судили не по названию и вывеске, а по самому спектаклю и тем важным вопросам, которые он поднимает".

Отмечают, что в основе произведения - история Ивана "Джона" Демьянюка, которого судили за преступления, которые он мог совершить, будучи охранником в нацистских концлагерях во время Второй мировой. Название "Холокост кабаре" открывает театральную природу судебного процесса, который длится почти 40 лет.