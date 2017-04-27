13.04.17 13:022360
США успешно испытали межконтинентальную ракету (видео)
|27.04.17 08:00
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Ракета Minuteman III успешно долетела до полигона на атолле Маршалловых островов.
Ракета Minuteman III успешно долетела до полигона на атолле Маршалловых островов.
США провели успешные испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщила пресс-служба ВВС США.
Отмечается, что пуск был произведен с базы Ванденберг в Калифорнии и ракета не несла ядерный заряд.
Она пролетела около 6440 км и поразила условную цель на атолле Кваджалейн на Маршалловых Островах.
Ракеты семейства Minuteman стоят на вооружении США более 60 лет и неоднократно проходили модернизацию.
В настоящее время Minuteman III является единственной межконтинентальной баллистической ракетой наземного базирования, принятой на вооружение в США.
По последним данным из открытых источников, всего Штаты располагают 450 ракетами Minuteman III, которые останутся на вооружении как минимум до 2020 года. Ракета способна поражать цели в радиусе 12 тысяч километров.