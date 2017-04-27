США успешно испытали межконтинентальную ракету (видео)

Ракета Minuteman III успешно долетела до полигона на атолле Маршалловых островов.

США провели успешные испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщила пресс-служба ВВС США.

Отмечается, что пуск был произведен с базы Ванденберг в Калифорнии и ракета не несла ядерный заряд.

Она пролетела около 6440 км и поразила условную цель на атолле Кваджалейн на Маршалловых Островах.

Ракеты семейства Minuteman стоят на вооружении США более 60 лет и неоднократно проходили модернизацию.

В настоящее время Minuteman III является единственной межконтинентальной баллистической ракетой наземного базирования, принятой на вооружение в США.

По последним данным из открытых источников, всего Штаты располагают 450 ракетами Minuteman III, которые останутся на вооружении как минимум до 2020 года. Ракета способна поражать цели в радиусе 12 тысяч километров.