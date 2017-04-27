Альбина Джанабаева впервые опубликовала фото со своим супругом Валерием Меладзе

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» 38-летняя Альбина Джанабаева впервые опубликовала фотографии со своим супругом 51-летним певцом Валерием Меладзе.

Отношениям этой пары уже более 10 лет. Но они не спешат выставлять свою личную жизнь напоказ. Они редко появляются в обществе и еще реже радуют личными снимками подписчиков социальных сетей. Иногда, правда, Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе делают исключения. К примеру, в ноябре прошлого года они вместе снялись для обложки журнала «ОК!».

А недавно Альбина впервые опубликовала в Instagram совместное фото с Валерием. На фото они вместе готовят праздничный ужин в ресторане «Брайтон» в честь дня рождения компании Velvet Music

«Поздравляем Velvet Music с Днём Рождения!!! 13 лет!!! Много готовили, много кушали))», - подписала это фото Альбина Джанабаева.

Посетители ее странички положительно оценили это фото. «Побольше бы таких фото с Валерием», «Какие вы красивые, желаю вам счастья!», «То чувство, когда мечтал увидеть Валерия и Альбину на одной кухне», «Красивая пара», «Наконец-то вместе на одной фотке», - так звучит большинство комментариев к снимку Альбин Джанабаевой и Валерия Меладзе.

Напомним, у Альбины Джанабаевой и Валерия Меладзе родились сыновья Константин и Лука. Старший мальчик появился на свет еще в то время, когда Валерий Меладзе состоял в браке с женой Ириной. С ней он прожил более 20 лет. У Меладзе от этого брака есть три взрослые дочери — Инга, София и Арина.