14.04.17 17:332080
Китай построит собственную орбитальную станцию к 2022 году
|28.04.17 14:31
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Китайские ученые работают над созданием собственной орбитальной станции. Ожидается, что работы завершатся к 2022 году.
Китайские ученые работают над созданием собственной орбитальной станции. Ожидается, что работы завершатся к 2022 году.
При этом станция будет приспособлена для длительного пребывания человека.
«Китай работает над технологиями, позволяющими астронавтам долговременно находиться в космосе. К 2022 году должна быть создана космическая станция», — сказал глава отдела проектирования Китайской аэрокосмической корпорации науки и техники Ван Сян. По его словам, станция будет пригодна для постоянной жизни на ней космонавтов.
«В соответствии с нашими планами, в период с 2019 по 2022 год будет вестись строительство станции, на этот период запланировано большое количество запусков», — сказал глава китайской космической программы.
Известно, что в рамках своей космической программы Китай уже запустил первый грузовой космический корабль «Тяньчжоу-1». Кроме того, страна собирается овладеть технологиями дозаправки в космосе.
Стоит заметить, что после завершения строительства орбитальной станции, Китай станет третьей страной в мире после России и США в области космических разработок.