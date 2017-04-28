Китай построит собственную орбитальную станцию к 2022 году

Китайские ученые работают над созданием собственной орбитальной станции. Ожидается, что работы завершатся к 2022 году.

При этом станция будет приспособлена для длительного пребывания человека.

«Китай работает над технологиями, позволяющими астронавтам долговременно находиться в космосе. К 2022 году должна быть создана космическая станция», — сказал глава отдела проектирования Китайской аэрокосмической корпорации науки и техники Ван Сян. По его словам, станция будет пригодна для постоянной жизни на ней космонавтов.

«В соответствии с нашими планами, в период с 2019 по 2022 год будет вестись строительство станции, на этот период запланировано большое количество запусков», — сказал глава китайской космической программы.

Известно, что в рамках своей космической программы Китай уже запустил первый грузовой космический корабль «Тяньчжоу-1». Кроме того, страна собирается овладеть технологиями дозаправки в космосе.

Стоит заметить, что после завершения строительства орбитальной станции, Китай станет третьей страной в мире после России и США в области космических разработок.