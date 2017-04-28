Клип «Экстаз» группы «Ленинград» собрал 2 млн просмотров за сутки‍

Накануне скандальная группа «Ленинград» презентовала свой новый клип на композицию «Экстаз». Ролик был опубликовано на официальном YouTube-канале музыкального коллектива.

На этот раз в клипе «Ленинграда» главную роль исполнила известная российская актриса Светлана Ходченкова. Ее партнером стал Антон Филипенко, известный по ролям в «28 панфиловцах» и «Под электрическими облаками».

Новый клип с интересным сюжетом и множеством эротических сцен мгновенно стал хитом Сети. Всего за сутки видеоработу «Ленинграда» успели посмотреть более 2,2 миллионов пользователей видеохостинга, так что «Экстаз» имеет все шансы побить «рекорды» по просмотрам предыдущих клипов группы Сергея Шнурова.