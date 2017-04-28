Стивен Хокинг: Искусственный интеллект убьет человечество

28.04.17 15:26Сколько просмотров этой статьи55Сколько комментариев этой статьи0

Британский ученый Стивен Хокинг, выступая на Глобальной конференции мобильного Интернета в Пекине сообщил, что развитие искусственного интеллекта может привести к гибели человечества.

Специалист считает, что искусственный интеллект может стать не только положительным фактором для человечества, но и способен погубить его, поэтому люди должны осознавать опасность, которую он таит. Эта опасность выражается в том, что новейшие технологии могут привести к деградации человека, сделать его совершенно беспомощным перед лицом природы, что в условиях естественной эволюции и борьбы за выживание означает верную гибель.

В то же время Стивен Хокинг отметил, что искусственный интеллект при умелом подходе способен решить большинство проблем в мире.

Отметим, что Глобальная конференция мобильного Интернета проходит в Пекине с 27 апреля по 1 мая. В ней примут участие более 500 представителей крупных компаний со всего мира и 100 тысяч посетителей.

Стивен Хокинг — физик-теоретик и ученый с мировым именем. Почти полный паралич вследствие тяжелой болезни и неспособность говорить после перенесенной на гортани операции не помешали ему продолжать его научную деятельность. Ученый общается с коллегами с помощью синтезатора речи, разработанного инженерами Кембриджского университета специально для него. Сейчас у него подвижна только мимическая мышца щеки, именно ей с помощью сенсора он управляет компьютером, чтобы контактировать с окружающими.

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Пятница, 28.04.2017

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