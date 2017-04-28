52-летняя Алена Апина снялась в эротическом клипе

28.04.17 16:41Сколько просмотров этой статьи38Сколько комментариев этой статьи0

Аслан Ахмадов стал режиссером второй видеоработы певицы

Звезда 90-х Алена Апина решила поменять вектор своего творчества. 52-летняя Апина выпустила провокационный клип на композицию "Девушка Бонда".

В клипе немало откровенных постельных сцен с участием Алены и молодого мужчины.

Возлюбленного певицы сыграл актер Дмитрий Гайворонский. Режиссером видео выступил Аслан Ахмадов, муж Ирины Билык.

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