14.04.17 17:332080
52-летняя Алена Апина снялась в эротическом клипе
|28.04.17 16:41
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Аслан Ахмадов стал режиссером второй видеоработы певицы
Аслан Ахмадов стал режиссером второй видеоработы певицы
Звезда 90-х Алена Апина решила поменять вектор своего творчества. 52-летняя Апина выпустила провокационный клип на композицию "Девушка Бонда".
В клипе немало откровенных постельных сцен с участием Алены и молодого мужчины.
Возлюбленного певицы сыграл актер Дмитрий Гайворонский. Режиссером видео выступил Аслан Ахмадов, муж Ирины Билык.