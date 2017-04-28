52-летняя Алена Апина снялась в эротическом клипе Аслан Ахмадов стал режиссером второй видеоработы певицы Звезда 90-х Алена Апина решила поменять вектор своего творчества. 52-летняя Апина выпустила провокационный клип на композицию "Девушка Бонда". В клипе немало откровенных постельных сцен с участием Алены и молодого мужчины. Возлюбленного певицы сыграл актер Дмитрий Гайворонский. Режиссером видео выступил Аслан Ахмадов, муж Ирины Билык. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама