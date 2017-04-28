14.04.17 22:422300
В Одессе живет пес, который следит за чистотой на улице
|28.04.17 20:00
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Одесситы в соцсетях разместили фотографии удивительной собаки, которая подбирает пустые пластиковые бутылки, а потом несет их в мусорные баки.
Одесситы в соцсетях разместили фотографии удивительной собаки, которая подбирает пустые пластиковые бутылки, а потом несет их в мусорные баки.
Так, на Дерибасовской около урны сфотографировали пса. Он около 10 минут стоял около бака, держа бутылку в пасти. Прохожие взяли у него пластик и забросили в мусорку. Только после этого собака удалилась.
Одесситы отмечают, что регулярно видят этого Борбоса, относящего бутылки к урнам.