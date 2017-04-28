В Одессе живет пес, который следит за чистотой на улице

28.04.17 20:00Сколько просмотров этой статьи57Сколько комментариев этой статьи0

Одесситы в соцсетях разместили фотографии удивительной собаки, которая подбирает пустые пластиковые бутылки, а потом несет их в мусорные баки.

Так, на Дерибасовской около урны сфотографировали пса. Он около 10 минут стоял около бака, держа бутылку в пасти. Прохожие взяли у него пластик и забросили в мусорку. Только после этого собака удалилась.

Одесситы отмечают, что регулярно видят этого Борбоса, относящего бутылки к урнам.

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Пятница, 28.04.2017

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