В Одессе живет пес, который следит за чистотой на улице

Одесситы в соцсетях разместили фотографии удивительной собаки, которая подбирает пустые пластиковые бутылки, а потом несет их в мусорные баки.

Так, на Дерибасовской около урны сфотографировали пса. Он около 10 минут стоял около бака, держа бутылку в пасти. Прохожие взяли у него пластик и забросили в мусорку. Только после этого собака удалилась.

Одесситы отмечают, что регулярно видят этого Борбоса, относящего бутылки к урнам.