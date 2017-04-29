В Киеве к Евровидению презентовали арт-самолет

29.04.17 07:45Сколько просмотров этой статьи71Сколько комментариев этой статьи0

Самолет находится на площади перед аэропортом "Киев".

На площади перед аэропортом "Киев" торжественно открыли арт-самолет в цветах Евровидения.

"Наш арт-самолет - уникальный: более двух лет он радовал гостей и жителей столицы своим цветным видом. Уже сделаны тысячи селфи, что разлетелись по всему миру. Самолет стал визитной карточкой аэропорта "Киев". Но пришло время изменить "одежду". Поэтому встречайте наш арт-самолет в цветах Евровидения-2017", - заявила Галина Богданенко, руководитель пресс-службы аэропорта "Киев".

Разрисовывали самолет художники Андрей Ковтун и Виктория Лайм. Художники отметили, что во время работы над этим арт-объектом погодные условия были не совсем благоприятными, но им все удалось. Сейчас это единственный самолет в Украине, который разрисован в стиле дизайна Евровидения-2017.

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