Японцы запускают в производство непрокалываемые шины

29.04.17 08:59Сколько просмотров этой статьи58Сколько комментариев этой статьи0

Bridgestone собирается наладить выпуск безвоздушных шин Air Free для велосипедов уже в 2019 году.

Японская компания Bridgestone намерена запустить непрокалываемые шины Air Free в серийное производство уже через два года, – пишет "Популярная Механика".

Несколько лет назад Bridgestone показала прототип безвоздушных шин Air Free Concept. В их основе была использована уникальная структура спиц на внутренней стороне покрышки, и у такой конструкции были два неоспоримых преимущества: шину не нужно накачивать и, соответственно, ее нельзя проколоть. Были представлены несколько концептов для сельскохозяйственной и строительной техники.

А теперь японцы взялись за велосипеды, причем всерьез! Bridgestone собирается наладить выпуск безвоздушных шин Air Free для велосипедов уже в 2019 году. Гибкие спицы, которые служат демпфирующим материалом в такой шине, изготовлены из специального термопластичного каучука. Он является полностью перерабатываемым материалом, пригодным к повторному использованию.

Но почему речь идет только о велосипедах? Дело в том, что технология Air Free пока не подходит для высоких скоростей. Для использования непрокалываемых шин на таких транспортных средствах, как мотоциклы и автомобили, требуется решить проблему с балансировкой, к тому же на больших скоростях ввиду особенностей конструкции на покрышку действует слишком большая центробежная сила. Возможно, в перспективе эти проблемы будут устранены.

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