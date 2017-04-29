«Кубок Ольвии — 2017». Николаев ждёт рыцарскую элиту

Праздник нового популярного в мире вида спорта, сочетающего в себе историческое фехтование и реконструкцию, этой весной снова прославит Николаев на всю Украину.

Об этом пишет "Новостной Николаев".

«Кубок Ольвии-2017» - фестиваль исторического средневекового боя, событие поистине красочное и запоминающееся, способное заставить николаевскую молодёжь взглянуть с другой стороны на образ жизни и идеологию воспитания настоящих мужчин.

Как помнят многие николаевцы, в прошлом году «Кубок Ольвии» проходил в Парутино. На этот раз фестиваль стал ближе. Все желающие проникнуться духом средневековья, удивиться настоящим рыцарским схваткам или просто сделать «селфи» с воином в доспехах, приглашаются 20 и 21 мая на территорию конно-спортивной школы, добраться к которой легко из любого конца города.

Много интересного об исторических средневековых боях (ИСБ) рассказывают организаторы фестиваля «Кубок Ольвии», Василий Цимбал, руководитель и тренер рыцарского клуба «Портал» и Илья Котов, руководитель клуба исторической реконструкции «Арагон».

Первое, о чём хочется сказать - это аутентичность оружия. В этом виде спорта не признаются бутафорские мечи и щиты. Все образцы рыцарских орудий представляют собой доподлинные версии исторических моделей. Единственное, что отличает эти копии от оригиналов, они не заточены. Это, всё-таки, спортивный инвентарь.

Стоит отметить, что доспехи, в которых сражаются рыцари – это, также, точные копии амуниции воинов ХIII-ХIV-ХV веков.

Изготовленные из металла настоящими кузнецами, они весят от 16 до 30 кг. Для того, чтобы не только носить их, но и сражаться, нужна хорошая выдержка, сила и привычка, выработанная постоянными тренировками.

Активное развитие ИСБ в Украине подтверждается наличием целого ряда масштабных фестивалей, проводимых ежегодно в нашем государстве, в том числе и международных. Поклонники этого вида спорта колесят по всей стране, посещая знаменитые турниры, такие как «Стара Фортеця» в Тростянце, «Зов Героїв» в парке «Киевская Русь» под Киевом, «Форпост» в Каменце- Подольском и «Стародавній Меджибіж» в Хмельницкой области.

Как и во всех соревнованиях, за ходом боёв следят аккредитованные судьи, в задачи которых входит следить за точным соблюдением всех правил ИСБ, установленных международной ассоциацией HMBA.

Илья и Василий отмечают, что одни из самых красочных битв – это групповые, где противники сражаются командами. Однако и «жаркие» одиночные бои, особенно между мастерами спорта, запоминаются своей зрелищностью и напором. Это противостояние настоящих мужчин.

Главная задача фестиваля «Кубок Ольвии» состоит в том, чтобы заинтересовать как парней, так и девушек этим видом спорта, пропагандировать здоровый образ жизни, воспитать целеустремленность и силу духа в николаевской молодёжи. К тому же, в ИСБ часто побеждают не только с помощью силы и выносливости, но ума и смекалки.

Это командная игра, построенная на полном и взаимном доверии товарищей. Выбор доспехов и сценария боя вызывают интерес молодых людей к истории. Ведь для точного воспроизведения исторической битвы необходимо читать первоисточники, искать исторические архивы и анализировать военную тактику полководцев.

Как говорят организаторы «Кубок Ольвии-2017», николаевцев ждёт обширная двухдневная программа. Гости фестиваля смогут проявить себя в стрельбе из лука, попрактиковаться в езде на лошадях, принять участие в различных конкурсах и мастер-классах, попробовать силы в поединках в мягком снаряжении. Для восстановления физических сил всех проголодавшихся ждёт в гости средневековая таверна. Для детей предусмотрена большая игровая зона.

В этом году Николаев примет у себя рыцарей из разных городов Украины и стран ближнего зарубежья. На соревнования прибудет вся рыцарская элита. Турниры обещают быть «жаркими», зрелищными, запоминающимися.