Жена Виталия Кличко исполнит гимн Украины перед боем Владимира с Джошуа

29.04.17 12:06Сколько просмотров этой статьи63Сколько комментариев этой статьи0

Наталья Кличко уже исполняла гимн перед победным боем Кличко-младшего.

В субботу, 29 апреля, на стадионе "Уэмбли" состоится самый ожидаемый боксерский поединок года: украинец Владимир Кличко встретится на ринге с британцем Энтони Джошуа.

На кону боя будут стоять титул Джошуа IBF, а также вакантные пояса WBA Super и IBO. Стало известно, кто исполнит гимн Украины перед началом поединка – в этот раз честь выпала Наталье – жене старшего брата Владимира и мэра Киева Виталия Кличко.

"Завтра большой день! Для меня большая честь исполнить украинский национальный гимн перед величайшим боксерским вечером", – призналась жена мэра столицы.

Отметим, что Наталья уже исполняла гимн Украины перед боем Кличко-младшего против Алекса Леапаи в апреле 2014 года. Тогда Владимир одержал победу техническим нокаутом в пятом раунде.

Напомним, бой Кличко – Джошуа начнется сегодня в 23:00.

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Суббота, 29.04.2017

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