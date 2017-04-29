Вкусная жизнь: лучшие рецепты шашлыков на 1 мая

Некоторые из нас уже открыли сезон пикников на Пасху. Но есть и такие люди, которые делают это традиционно на майские праздники. И какой же сезон пикников без шашлыков? Предлагаем лучшие рецепты шашлыков.

Рецепт шашлыка из индейки

Если вы сторонники здорового образа жизни и свинина для вас слишком жирная, то можно попробовать сделать шашлыки из индейки. Рецепт настолько легкий и вкусный, что точно станет вашим фирменным на долгие годы. Так что записывайте:

Ингредиенты:

Мясо индейки – 4 кг; Соль – 2 ст. ложки; Специи для шашлыка – 1 уп.; Соевый соус – 1 ст. ложка; Горчица французская (не очень острая) – 1 ст. ложка; Горчица дижонская с медом (в зернах) – 1 ст. ложка; Майонез – 6 ст. ложек.

Как готовить шашлыки из индейки?

Смешайте все ингредиенты для маринада в одной посудине и дай настояться в течение 10 минут.

Пока настаивается соус, займитесь мясом. Приготовьте мясо индейки, удалив кости и кожуру. Промойте и порежьте на крупные кусочки (примерно 5х5х5 см).

Поместите мясо в посудину с маринадом и хорошо перемешайте, чтобы каждый кусочек индейки перемазался.

Настаиваться шашлык из индейки должен не менее 2-х часов.

Готовое мясо нанизывайте на шампуры и оберни каждый шампур с мясом фольгой.

Готовьте мясо на мангале около 30 минут, постоянно переворачивая шампуры. Затем снимите фольгу и обжарьте мясо до румяности.

Наш совет! Чтобы шашлык из индейки получился более сочным, нанизывайте мясо попеременно с овощами – луком, помидорами и кабачками.

Рецепт шашлыка из говядины по-бразильски

Хотите удивить своих гостей удивительным блюдом? Тогда приготовьте шашлыки по-бразильски из говядины. Такое блюдо точно придется по вкусу всем – и детям, и взрослым, и тем, кто на диете.

Ингредиенты для шашлыка из говядины по-бразильски

Телячий кострец с полоской жира – 2 кг; Соль и перец по вкусу; Ингредиенты для соуса чимичурри (только для взрослых, потому что острый) Чеснок – 3 зубчика; Петрушка и кинза – 1 пучок; Оливковое масло – 150 мл; Соль – 1 ч. ложка; Молотый черный перец – 1 ч. ложка; Кайенский перец – 1 ч. ложка; Сушеный орегано – 1 ч. ложка; Винный уксус – 120 мл.

Приготовление шашлыка по-бразильски

Помойте и нарежьте говядину на кусочки, толщиной в 1-1,5 см (как на стейки).

Посолите и поперчите мясо, наденьте его на шампуры, как на фото.

Обжарьте на гриле до готовности, но старайтесь не пересушить.

Приготовьте соус. Для этого поруби зелень, помести все остальные ингредиенты в банку, накройте крышкой и хорошо потрясите, пока они не смешаются. Соус готов!

Наш совет! Детям шашлык по-бразильски можно подавать с кетчупом.

Стейк из свинины по-быстрому

Если времени у вас в обрез, то лучшим шашлыком на природе станет приготовление стейка из свинины. Готовится такое блюдо очень быстро и без особых трудозатрат.

Ингредиенты для стейка из свинины

Корейка свиная – 2 кг; Специи для мяса – 2 ст. ложки; Соль и перец по вкусу (если их нет в готовой приправе); Сок одного лимона; Водка – 50 мл.

Как готовить стейк из свинины?

Помойте и нарежьте на стейки корейку из свинины (толщина кусочка не менее 2 см).

Приготовьте маринад, смешав специи, лимонный сок и водку.

Залейте маринадом мясо и проследи, чтобы все кусочки были в нем.

Оставьте мясо мариноваться в течение 30 минут.

Обжаривайте стейки из свинины на небольшом огне по 8 минут с каждой стороны. Больше не прожаривайте, потому мясо станет слишком сухим.

Рецепт шашлыков из курицы

И напоследок предлагаем вам один из самых лучших рецептов шашлыков из курицы. Мы уверены, что тебе он тоже придется по душе. И сели в вашем холодильнике из мяса окажется только курица, то ты не растеряешься и приготовишь куриное мясо для пикника именно по этому видео-рецепту: