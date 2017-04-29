Украинцам показали главную сцену "Евровидения-2017"

Строительство главной арены Евровидения-2017 полностью завершено.

Вся конструкция сцены – практически сплошной экран, даже пол. Здесь столько света, что хватит сделать электронезависимым большое село. А длины кабелей, задействованных в процессе, достаточно, чтобы бросить их от Киева до Черкасс - а это свыше 180 километров.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Эспрессо.

Высота сцены для Евровидения 14 метров, ширина – 70, а глубина – 28. Площадь для выступлений – 350 квадратных метров. А вес почти 30 тонн.

Невероятное сочетание светодиодных экранов, прожекторов, управляемых приборов. И в центре этой конструкции будет падать и подниматься камера, которая позволит получить взгляд сверху.

Немецкий дизайнер Флориан Видер, который и планировал сцену, объяснил, что она будет символизировать Украину как центр Европы. Именно поэтому была выбрана форма круга.

Кроме главной арены, где расположена сцена, посмотреть невероятное шоу можно под открытым небом в Еврогородке. Территория Крещатика, от улицы Прорезной до улицы Богдана Хмельницкого, станет официальной фан-зоной Евровидения.