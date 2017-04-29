Минутка позитива: 95-летняя старушка стала иконой стиля. Фото

На сегодняшний день в модной индустрии нет определенных рамок и ограничений ни в возрасте, ни во внешнем виде.

Главное — это харизма, умело и интересно показать свою личность и индивидуальность. Так, на этот раз интернет-сенсацией стала 95-летняя жительница Австралии Эрнестина Штолльберг, более известная как Эрни, передает Хроника.инфо.

Несмотря на свой возраст, Эрни смогла стать одной из главных модных персон.

Слава и популярность в жизнь Эрни постучались внезапно, когда она посетила один из магазинов Park. Женщина увидела внутри бутика собаку и решила ее погладить. Оказалось, что собака — питомец владельцев магазина, которые, увидев Эрнестину Штолльберг, предложили ей сфотографироваться в представленной в магазине одежде.

Так, со спонтанного желания Эрни начала свою модельную карьеру в 95-летнем возрасте и стала лицом магазина Park. Помимо этого, стильная бабушка также стала популярной и в Instagram. Эрни активно публикует стильные лук-буки в эффектных и необычных нарядах, не присущим для ее возраста.