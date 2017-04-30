Фан-зону «Евровидения-2017» показали с высоты полета В Киеве готовят фан-зону Eurovision Village для фанатов международного песенного конкурса «Евровидение-2017». Фан-зона Eurovision Village, расположенная на Крещатике в центре Киева, будет работать с 4 по 14 мая. «Красную дорожку», церемонию открытия, полуфиналы и финал конкурса будут транслировать на четырех больших экранах. Видео подготовки фан-зоны с высоты полета появилось в YouTube. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама