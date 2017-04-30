Фан-зону «Евровидения-2017» показали с высоты полета

30.04.17 10:34Сколько просмотров этой статьи66Сколько комментариев этой статьи0

В Киеве готовят фан-зону Eurovision Village для фанатов международного песенного конкурса «Евровидение-2017».

Фан-зона Eurovision Village, расположенная на Крещатике в центре Киева, будет работать с 4 по 14 мая. «Красную дорожку», церемонию открытия, полуфиналы и финал конкурса будут транслировать на четырех больших экранах.

Видео подготовки фан-зоны с высоты полета появилось в YouTube.

Похожие новости

29.04.17 17:04Украинцам показали главную сцену "Евровидения-2017"

15.05.16 14:08Кличко готовится к проведению «Евровидения-2017» на НСК «Олимпийский»

10.04.15 19:45Директор театра кукол посреди Киева зарубил топором мужчину

05.08.13 10:47МФК «Николаев» обыграл «Динамо-2» и вышел на третью строчку турнирной таблицы

09.11.12 22:10МБК «Николаев» проиграл БК «Киев»

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Воскресенье, 30.04.2017

Закругление верхнее-левое

14:25Около тысячи человек со всего мира приехали в Житомир на Всемирный съезд молодежи

14:09В Николаеве начали ремонтировать возле рынка рельсы

13:46В России церковь завлекает прихожан акробатикой и бразильскими танцами. Видео

13:34Пикник: скрытая угроза из-за клещей

13:04Погода на сегодня: температура до +24

12:48На всех въездах в Николаев появились усиленные патрули

12:33Оперативная информация за сутки по Николаевщине

12:16В Киеве трамвай насмерть переехал бабушку

12:00Трамп нарушил столетнюю традицию президентов США

11:46Сутки в АТО: двое погибших

11:32В Николаеве проходит I Всеукраинский фестиваль-конкурс хореографического искусства

11:19Лечебные свойства орехов: польза и вред кешью

11:00Британская компания планирует построить в Николаевской области ирригационный комплекс

10:44Где в Николаеве не будет воды: найдите свой адрес

10:34Фан-зону «Евровидения-2017» показали с высоты полета

10:18Кличко – Джошуа. Стало известно решение судей

10:02В Киевской области на крыше электрички сгорел заживо парень

09:37Эксперты озвучили прогнозную стоимость гривны и доллара на лето 2017-го

09:23В Николаеве во время экологической акции собрали почти тонну батареек

09:08На Николаевщине охранники агрофирмы пытались кулаками отвоевать у местной жительницы землю

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

17.04.17 08:002690

Миллионам украинцев повысят пенсии почти в два раза

17.04.17 08:102190

На Пасху полиция пересчитала всех верующих

17.04.17 08:212180

В Николаеве на Пасху произошла массовая драка (видео)

17.04.17 08:371890

В Норвегии создали пули для подводной стрельбы (видео)

Самые читаемые

18.04.17 18:5329640

В списке самых обедневших городов Украины Николаев занял первое место

18.04.17 12:403930

Универсальное средство от болезней кожи

17.04.17 19:153540

Одиночество — не лучшее «лекарство» для женского организма

19.04.17 08:193350

Коротко о том, что не так с украинскими реформами

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама

Яндекс.Метрика