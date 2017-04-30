17.04.17 08:002690
Фан-зону «Евровидения-2017» показали с высоты полета
|30.04.17 10:34
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В Киеве готовят фан-зону Eurovision Village для фанатов международного песенного конкурса «Евровидение-2017».
В Киеве готовят фан-зону Eurovision Village для фанатов международного песенного конкурса «Евровидение-2017».
Фан-зона Eurovision Village, расположенная на Крещатике в центре Киева, будет работать с 4 по 14 мая. «Красную дорожку», церемонию открытия, полуфиналы и финал конкурса будут транслировать на четырех больших экранах.
Видео подготовки фан-зоны с высоты полета появилось в YouTube.