В Николаеве проходит I Всеукраинский фестиваль-конкурс хореографического искусства

30.04.17 11:32Сколько просмотров этой статьи64Сколько комментариев этой статьи0

Вчера, 29 апреля, во Всемирный день танца, в концерт-холле «Юность» взрывом феерических эмоций начался яркий праздник музыки, света и танца.

На I Всеукраинский фестиваль-конкурс хореографического искусства «Миколаївські зорі» съехалось более 100 коллективов-участников из Одесской, Херсонской, Винницкой, Кировоградской, Киевской и, конечно, Николаевской областей.

Об этом сообщили в Николаевском областном центре народного творчества, передает Инше.Тв.

Фестиваль «Миколаївські зорі» стартовал еще в 1997 году, статус регионального получил в 2002-м. И, как отметил куратор проекта, ведущий методист по хореографическому искусству Николаевского областного центра народного творчества и культурно-просветительной работы Анатолий Кривошей, юбилейный 20-й год ознаменовался появлением на Николаевщине еще одного фестиваля-конкурса всеукраинского уровня. С этим торжественным событием всех участников праздничного действа поздравили организаторы — начальник управления культуры, национальностей и религий Михаил Димитров, директор фестиваля, заслуженная артистка Украины Наталья Баштовая, которые поблагодарили всех, кто сегодня поддерживает развитие самого массового вида искусства, и пожелали успеха участникам конкурсной программы.

По условиям фестиваля-конкурса выступления представлялись в номинациях: народно-сценический, классический, эстрадно-современный танец, сценическая балльная и оригинальная хореография. А также в возрастных категориях: до 10 лет, от 11 до 14 лет, 15 лет и старше, смешанный состав и специализированные учебные заведения культуры и искусств.

Выступления участников оценивало опытное жюри, в состав которого вошли лучшие специалисты хореографического искусства Украины во главе с художественным руководителем и главным балетмейстером академического ансамбля песни, музыки и танца «Чайка» Одесской областной филармонии, заслуженным деятелем искусств Украины Юрием Саакянцом.

В течение первого конкурсного дня на сцене одного из лучших концертных залов Николаева более 40 коллективов демонстрировали невероятное разнообразие современного и бального танца: хип-хоп, джайв, буги-вуги, модерн, фольк-денс и прочее. А задали тон выступлениям конкурсантов народный ансамбль эстрадного танца «Каприз» Николаевского городского дворца культуры «Молодежный», руководитель Юлия Захарова, феерическим номером «Антре».

По результатам первого конкурсного дня Гран-при регионального фестиваля-конкурса хореографического искусства «Миколаївські зорі» получили образцовый ансамбль эстрадно-спортивного танца «Глория» Беляевского районного дома культуры Одесской области (руководитель Оксана Журавлева) и образцовый хореографический коллектив «Бусинка» Николаевского городского дворца культуры «Молодежный» (руководитель Мария Сухопара).

Все конкурсанты были награждены дипломами фестиваля и памятными подарками.

Сегодня, 30 апреля, фестиваль продолжится — ровно в 10:00 следующие конкурсанты представят свои лучшие номера.

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