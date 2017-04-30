17.04.17 08:002740
В России церковь завлекает прихожан акробатикой и бразильскими танцами. Видео
|30.04.17 13:46
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Плясать в храме нельзя… но если хочется можно.
Плясать в храме нельзя… но если хочется можно.
В российском городе Перемышль, который находится в Калужской области, в храме Рождества Пресвятой Богородицы устроили шоу для местных прихожан, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.
Об этом говорится в LiveJournal Олега Леусенко.
Отмечается, что шоу состоялось 25 апреля.
В храме показывали акробатические выступления, а пришедшие с учителем дети исполнили народный бразильский танец под современную музыку.
В комментариях к видео, которое выложили на YouTube пользователи сети неоднозначно отнеслись к такому представлению.
"Бедные дети, на их глазах храм оскверняют, а их родители рядом стоят молчат, какой осадок от этого останется..?" - отметил пользователь TreeK SaintP.