В России церковь завлекает прихожан акробатикой и бразильскими танцами. Видео

Плясать в храме нельзя… но если хочется можно.

В российском городе Перемышль, который находится в Калужской области, в храме Рождества Пресвятой Богородицы устроили шоу для местных прихожан, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.

Об этом говорится в LiveJournal Олега Леусенко.

Отмечается, что шоу состоялось 25 апреля.

В храме показывали акробатические выступления, а пришедшие с учителем дети исполнили народный бразильский танец под современную музыку.

В комментариях к видео, которое выложили на YouTube пользователи сети неоднозначно отнеслись к такому представлению.

"Бедные дети, на их глазах храм оскверняют, а их родители рядом стоят молчат, какой осадок от этого останется..?" - отметил пользователь TreeK SaintP.