Около тысячи человек со всего мира приехали в Житомир на Всемирный съезд молодежи

Около тысячи молодых людей из разных областей Украины и из-за границы присоединились к трехдневному Всемирному съезда молодежи, который стартовал накануне в Житомире.

Об этом сообщает Укринформ.

Организатор председатель ОО «Все делаем сами» и соорганизатор мероприятия Богдан Купчинский.

По его словам, во время мероприятия участники намерены установить мировой рекорд доброты, собрав как можно больше средств на помощь онкобольным, ВИЧ-инфицированным детям и детям с инвалидностью.

«Первая цель – объединить молодежь со всех уголков Украины, а также из других стран, чтобы понять, готова ли молодежь преодолевать негативные явления. Сегодня мы видим, что процветает терроризм, процветает безработица - и не только в Украине. У молодежи очень хорошие идеи, и мы хотим услышать эти идеи для того, чтобы выработать совместную резолюцию, и наконец достучаться до властных структур, чтобы они услышали молодежь. Вторая цель – сбор средств на помощь детям с онкологическими заболеваниями, детям с особыми потребностями, а также детям с ВИЧ-инфекцией», – отметил Купчинский.

В первый день съезда его участниками стали, помимо житомирян, представители Хмельнитчины, Львова, Запорожья, Харькова, Сум, а также гости из Польши, Беларуси, Румынии и стран Африки.

За время работы съезда (28-30 апреля) участники обсудят 12 тем, среди которых – преодоление коррупции, борьба с торговлей людьми, терроризмом, наркоманией, алкоголизмом и нетолерантным отношением к людям с инвалидностью. А в последний день мероприятия, 30 апреля, они планируют разработать концепцию резолюции по преодолению негативных явлений, которую сразу же передадут представителям ООН, ОБСЕ, ПАСЕ, ЕС, Совета Европы, НАТО.