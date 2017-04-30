Американка, потратившая 35 тысяч долларов, чтобы стать «живой Барби», хочет избавиться от 6 ребер

30.04.17 20:27Сколько просмотров этой статьи67Сколько комментариев этой статьи0

30-летняя американка Офелия Вэнити тратит огромные суммы денег на бьюти-процедуры, чтобы стать новой «живой Барби». В ее ближайших планах — операция по удалению ребер.

Еще несколько лет назад жительница Лос-Анджелеса Офелия Вэнити красила волосы в иссиня-черный цвет, очень ярко подводила глаза и совсем не загорала.

Однако не так давно она решила кардинально изменить свой стиль — теперь американка мечтает быть похожей на Барби, а не на готическую принцессу. «Мне всегда нравилась Барби. В детстве мне дарили их на каждое Рождество. Мне нравится, как она выглядит.

Теперь, когда я стала старше, я решила подражать ей. Барби — культовый персонаж», — рассказала Офелия журналистам The Sun. По словам девушки, незнакомцы часто говорят ей комплименты по поводу того, как она выглядит, и сравнивают с куклой. «Даже когда я была темной, мне говорили, что я похожа на Барби. Мне кажется, все дело в моих больших от природы глазах.

А теперь я еще и блондинка — осветляюсь каждые два месяца», — заявила мисс Вэнити.

Американка не скрывает, что вот уже почти 8 лет вкалывает инъекции ботокса — она хочет, чтобы ее лицо стало совсем неподвижным, как у куклы. К слову, Офелия не обходится и без филлеров в губах, правда, старается с этим не перебарщивать.

В ближайшем будущем Вэнити хочет увеличить грудь, ягодицы и избавиться от шести ребер, чтобы ее талия стала еще тоньше.

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