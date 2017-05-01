Главный оппозиционер Николаева Игорь Дятлов задекларировал земли, деньги, дома, часы, прицеп и меха

88 тыс. долларов США находятся в кармане Игоря Дятлова, главы фракции «Оппозиционный блок» в Николаевском городском совете. Однако это далеко не весь перечень богатств главного оппозиционера города.

Такой вывод можно сделать, ознакомившись с данными декларации, которую Игорь Дятлов обнародовал в последний день подачи информации об имуществе и доходах, т. е. 30 апреля текущего года.

В декларации чиновник указал, что в Николаеве у него есть земельный участок площадью 234 кв. м. и немаленький жилой дом площадью 336, 4 кв. м., в с. Белоусовка (Вознесенский р-н) – админздание площадью 396 кв. м., в с. Черноморка (Очаковский район) – комплекс строительных сооружений общей площадью 3951 кв. м.

У его супруги Олеси также имеется недвижимое имущество в Николаеве. В частности, ей принадлежит земельный участок площадью 543 кв. м., квартира – 30,8 кв. м., и жилой дом, площадь которого декларанту неизвестна.

Кроме этого, у Игоря Дятлова есть и другие ценности, например, две пары часов – марки “Breguet” и “Pananrai”. Их стоимость в декларации не указана. Отметим, что цена на часы первой марки на сегодняшний день колеблется от 13 тыс. до 45 тыс. евро. Соответственно, часы второй марки можно приобрести в фирменных магазинах от 5 тыс. долларов.

В свою очередь, его супруга из движимого имущества задекларировала сережки с кулоном марки “Carrera y Carrera” без указания стоимости. Хотя в ювелирных салонах их цена начинается от 2,5 тыс. евро. Также у нее есть кулон от “Graf”, наручные часы “Rolex” и “Breguet”, и белая норковая шуба.

Исходя из декларации Игоря Дятлова, по городу на авто передвигаются исключительно его жена (она ездит на авто марки “Toyota Lexus IX 570”, приобретенном в 2016 году за 400 тыс. грн.) и родная сестра Ольга Белава (в 2016 году она арендовала авто “Mersedes Benz S 500”, стоимость которого 1 млн. 94 тыс. 800 грн.). Из транспортных средств в распоряжении Игоря Дятлова находится только прицеп, а вот “Audi A 8” декларант взял в безоплатное пользование еще в 2015 году.

Также в документе подается информация и о корпоративных правах, правда, только супруги Игоря Дятлова. По имеющейся информации, она является полноправной хозяйкою отеля «Ингул». Кроме этого, у нее есть 35 % акций торговой компании «Базис». Таким образом, занятия предпринимательской деятельностью принесли Олеси Дятловой 15 тыс. 386 тыс. грн. и 985 тыс. 497 грн. соответственно.

За 2016 год Игорь Дятлов, руководя благотворительным фондом «Доверие Николаева», сумел заработать всего лишь 120 тыс. грн.

Денежных средств в банках Украины и зарубежья чета Дятловых не имеет. Однако помимо наличных денег Игоря Дятлова, определенные накопления и сбережения имеет и его жена. У нее «припрятано» 90 тыс. евро и 523 тыс. грн.