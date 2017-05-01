В сети обсуждают глубокое декольте Натальи Могилевской

Певица покорила красотой на пикантном снимке.

Наталья Могилевская всегда была и остается одной из самых ярких певиц украинского шоу-бизнеса, передает Хроника.инфо .

На протяжении долгих лет она демонстрировала свою отличную фигуру и яркие наряды на различных шоу и концертах. Сейчас, несмотря на то, что Наталье уже 41 год, она по-прежнему на высоте.

На днях, Могилевская опубликовала в личном микроблоге пикантный кадр, на котором запечатлена в платье с глубоким декольте. Никто не сумел остаться равнодушным к такому яркому снимку, и потому певица продолжает получать множество лестных комментариев в Instagram о том, как прекрасно она выглядит.