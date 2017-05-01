В сети обсуждают глубокое декольте Натальи Могилевской

01.05.17 09:54Сколько просмотров этой статьи57Сколько комментариев этой статьи0

Певица покорила красотой на пикантном снимке.

Наталья Могилевская всегда была и остается одной из самых ярких певиц украинского шоу-бизнеса, передает Хроника.инфо .

На протяжении долгих лет она демонстрировала свою отличную фигуру и яркие наряды на различных шоу и концертах. Сейчас, несмотря на то, что Наталье уже 41 год, она по-прежнему на высоте.

На днях, Могилевская опубликовала в личном микроблоге пикантный кадр, на котором запечатлена в платье с глубоким декольте. Никто не сумел остаться равнодушным к такому яркому снимку, и потому певица продолжает получать множество лестных комментариев в Instagram о том, как прекрасно она выглядит.

Похожие новости

11.04.17 14:11Monatik написал для Натальи Могилевской новую версию ее хита (видео)

24.02.17 13:50Группа NIKITA ищет новых участниц

22.01.17 09:47Вера Брежнева оголила ножки в Таиланде [фото]

02.08.12 20:34В Николаеве вышел первый номер литературно-художественного журнала «Соборная улица»

30.03.12 17:10Первый номер «Флотского бульвара» выйдет тиражом в 500 экземпляров

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Понедельник, 01.05.2017

Закругление верхнее-левое

12:18На Крещатике проходит первомайская демонстрация

12:12В Донецке ходят колоннами в честь Первомая

12:05В Николаеве состоялся первомайский митинг

11:47Энтони Джошуа заявил, что готов к реваншу с Владимиром Кличко в любом месте

11:32Дипломатический кризис между Израилем и Украиной завершился

11:18Греческие археологи нашли микенскую гробницу

11:01"Даже, если мэр Нью-Йорка приедет сюда, то жизнь В Николаеве лучше не станет", - Александр Сенкевич

10:45Какой сегодня праздник: 1 мая - День труда

10:30Мэром Снигиревки стал «БЮТовец» Леонид Голобля

10:18В Израиле задохнулся в песочнице 3-летний ребенок

10:09Одесситы - израильтянам: "Деньги вперед"

09:54В сети обсуждают глубокое декольте Натальи Могилевской

09:38Сутки в АТО: один военный погиб, семь ранены

09:18Главный оппозиционер Николаева Игорь Дятлов задекларировал земли, деньги, дома, часы, прицеп и меха

09:00Массовая драка во Львове: топоры, лопаты, дубинки, молотки и ножи

08:48Николаевский зоопарк оборудуют пандусами

08:34Новые коммунальные нормативы, пенсии и субсидии: как в мае изменится жизнь украинцев

08:17В Энергодаре мать выбросила 12-летнюю дочь с девятого этажа

08:05Трамп обвинил Клинтон в связях с Россией

07:45В Украине появилась необычная пожарная машина за один миллион евро

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

17.04.17 12:131870

Вице-президент США пригрозил Северной Корее

17.04.17 12:271810

Новый клип про украинский спецназ стал хитом в Сети (видео)

17.04.17 12:341710

В Киеве массовая драка закончилась поножовщиной: трое раненых

17.04.17 12:491740

В Николаеве пьяный маршрутчик устроил ДТП и убежал

Самые читаемые

18.04.17 18:5329900

В списке самых обедневших городов Украины Николаев занял первое место

18.04.17 12:404340

Универсальное средство от болезней кожи

17.04.17 19:153810

Одиночество — не лучшее «лекарство» для женского организма

19.04.17 08:193600

Коротко о том, что не так с украинскими реформами

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама

Яндекс.Метрика