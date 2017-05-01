Одесситы - израильтянам: "Деньги вперед"

01.05.17 10:09Сколько просмотров этой статьи60Сколько комментариев этой статьи0

Зрителей захватывает самобытный юмор Одессы и чуть хулиганской фольклор Молдаванки вперемешку с клезмерскими мотивами одесских перекрестков.

"Деньги вперед" - это талантливые молодые люди, выступавшие на многих музыкальных фестивалях, принимавшие участие в нескольких телевизионных шоу и регулярно собирающие полные залы.

В послужном списке группы уже есть статус "Музыкального открытия 2015 года" и студийные записи, хотя они и не смогут в полной мере передать ту удивительную атмосферу живых выступлений.

Феликс Шиндер - фронтмен коллектива, финалист украинского телевизионного шоу "Голос".

Уже после первого выступления публика прозвала его не иначе как "королем одесского фольклора". Концерты коллектива - это возможность на 90 минут окунуться в мир, где правит и руководит особенный и самобытный юмор Одессы и чуть хулиганской фольклор Молдаванки вперемешку с клезмерскими мотивами одесских перекрестков.

С первыми звуками музыки зал захватывает залихватская удаль исполнения задорных танцевальных ритмов.

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