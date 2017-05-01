В Украине работает компания, которая строит дома на деревьях (видео)

Семейство украинских бизнесменов занимается постройкой необычных домов, фундаментом для которых являются деревья.

Об этом сообщает телеканал 2+2 в рамках программы «Делай бизнес».

Много кто в детстве мечтал о домике на дереве. Основательница компании «Дом на дереве» Светлана Колпакова не только воплотила эту мечту в реальность, но еще и зарабатывает на этом.

Идея создать такой бизнес пришла к ней после того, как она отправилась в поездку за границу. Там она отдыхала в доме, построенном на дереве. По возвращении в Украину она пыталась найти фирму, которая занимается такими постройками. Поиск прошел безрезультатно. Тогда Светлана решила сама создать такую компанию и начать строить свои домики на деревьях.

Клиентами фирмы часто становятся богатые люди, у которых есть большой участок земли, на котором располагается крепкое дерево.

«Минимальная стоимость проекта, с которым мы работали, составляла 8 тысяч условных единиц. Это был домик площадью 12 квадратных метров с большой верандой», – рассказывает основательница компании.

Особенное внимание строители уделяют выбору дерева. Оно должно быть большим и крепким, способным выдержать тяжесть постройки. Для самого здания используют сухое и податливое дерево, чаще всего — сосну.