С 1 мая в Киеве заработают свето-музыкальные фонтаны (видео)

01.05.17 18:07Сколько просмотров этой статьи70Сколько комментариев этой статьи0

С 1 мая, в Киеве начнут работать центральные фонтаны и фонтанный комплекс на Русановском канале. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на заместителя руководителя ведомства Петра Пантелеева.

Также свето-музыкальное сопровождение фонтанов "Малые" и "Большой", которые были реконструированы, стартует до конца следующей недели.

"Центральные и Русановский фонтаны будут работать с 1 мая до конца сентября, с 11:00 до 23:00. Благодаря проведенным капитальным ремонтам на большинстве фонтанных комплексов установлено или восстановлено световое сопровождение.

Три фонтана будут музыкальными - Русановский, фонтан возле Национальной оперы Украины им. Т. Г. Шевченко, а также фонтаны на Майдане Независимости по четной стороне улицы Крещатик.

Сейчас мы завершаем все подготовительные работы и 1 мая все фонтаны готовы к запуску. Однако запуск фонтанов возле "Глобуса" мы планируем сделать особенным, совместно с киевлянами во время светло-музыкального шоу, которое анонсируем отдельно", - заявил Пантелеев.

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