18.04.17 08:001670
В Нежине певица выступила перед детьми без трусов
|01.05.17 18:24
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Выступление прошло на детском мероприятии в спортивном комплексе Звезда.
Выступление прошло на детском мероприятии в спортивном комплексе Звезда.
В Нежине Черниговской области певица выступила на детском мероприятии с огромным декольте и без нижнего белья. Артистку пригласили на детские соревнования по вольной борьбе "Кубок Мерлени", написал на своей странице в Facebook Alex Mann.
"Перед детьми выступила певица без трусов, какой срам. Кто пригласил к детям в таком наряде очень интересно", – прокомментировал пользователь, обнародовав соответствующие фотографии.