В Нежине певица выступила перед детьми без трусов

Выступление прошло на детском мероприятии в спортивном комплексе Звезда.

В Нежине Черниговской области певица выступила на детском мероприятии с огромным декольте и без нижнего белья. Артистку пригласили на детские соревнования по вольной борьбе "Кубок Мерлени", написал на своей странице в Facebook Alex Mann.

"Перед детьми выступила певица без трусов, какой срам. Кто пригласил к детям в таком наряде очень интересно", – прокомментировал пользователь, обнародовав соответствующие фотографии.