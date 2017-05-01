18.04.17 08:001670
Як у Очакові "морські котики" пірнали з гелікоптерів в море (відео)
|01.05.17 20:59
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Цими вихідними на Миколаївщині тренувався найбільш засекречений підрозділ - Морський центр сил спецоперацій.
Цими вихідними на Миколаївщині тренувався найбільш засекречений підрозділ - Морський центр сил спецоперацій.
"Морські котики" відпрацьовували масові десантування в Очакові на Миколаївщині, передає Depo.Миколаїв з посиланням на ТСН.
Майже всі бійці мають військовий досвід у зоні АТО. Відпрацьовували різні способи десантування: з висоти у 800 метрів, з гелікоптера в тил умовного ворога для подальшої боротьби з діверсантами.
Такі тренування потрібні, аби упевнено діяти за потреби в реальних умовах бойових дій. Адже після зборів, які триватимуть два тижні, "морські котики" вирушать на Схід.