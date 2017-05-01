Як у Очакові "морські котики" пірнали з гелікоптерів в море (відео)

Цими вихідними на Миколаївщині тренувався найбільш засекречений підрозділ - Морський центр сил спецоперацій.

"Морські котики" відпрацьовували масові десантування в Очакові на Миколаївщині, передає Depo.Миколаїв з посиланням на ТСН.

Майже всі бійці мають військовий досвід у зоні АТО. Відпрацьовували різні способи десантування: з висоти у 800 метрів, з гелікоптера в тил умовного ворога для подальшої боротьби з діверсантами.

Такі тренування потрібні, аби упевнено діяти за потреби в реальних умовах бойових дій. Адже після зборів, які триватимуть два тижні, "морські котики" вирушать на Схід.