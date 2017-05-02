В Николаеве завершился фестиваль-конкурс «Николаевские зори»

02.05.17 08:49Сколько просмотров этой статьи87Сколько комментариев этой статьи0

Всеукраинский фестиваль-конкурс хореографического искусства «Николаевские зори» два конкурсных дня держал в напряжении участников из шести областей Украины.

Невероятное разнообразие хореографических стилей, жанров и техник, до 3000 юных и опытных любителей искусства танца, волнение и яркие ощущения победы — все это страницы фестиваля. И вот имена победителей названы

Итак, в конкурсе приняли участие 100 ансамблей танца из разных уголков Украины. Всего же гости-участники приехали из Херсонской области — более 20 коллективов. Николаевщину представили 43 ансамбли, которые в ноябре прошлого года прошли тщательный отбор в областном конкурсе хореографического искусства «Жемчужина Прибужжя».

В течение конкурсной программы Всеукраинского фестиваля за право быть лучшими боролись конкурсанты в разных номинациях и возрастных категориях. И вот оно, звездное сияние победителей: наибольшее количество Гран-при остается в Николаевской области — 5; у участников из Херсонской области — 2, из Одесской — 1.

Обладателями первых мест стали 19 конкурсантов: 10 — из Николаевской области, 5 — из Херсонской области; 2 — из Киевской, и по одному — из Одесской и Винницкой областей.

Все участники получили от организаторов дипломы и памятные подарки.

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