Страна, в которой не нужно возвращать кредиты

А еще здесь бензин дешевле воды, беспроцентные займы, пособие до 22 лет, коммунальные платежи оплачивает государство, а иногда оно же и вовсе просто прощает заемщикам все их кредиты!

Феноменальная страна, которую еще 25 лет назад сосед нещадно выжигал и смешивал с землей.

Сегодня здесь небоскребы растут, быстрее, чем грибы, продажи супердорогих и эксклюзивных машин опережают все мыслимые прогнозы, а на каждого гражданина страны приходится 1 слуга и 1,5 гастарбайтера.

Это Кувейт.

Страна, о которой многие вообще мало что знают и даже не смогут найти на карте мира. Но которая на сегодня входит в семерку самых богатых стран мира по уровню жизни…

Причина феноменального богатства и высокого уровня жизни в этой стране банальна. Это нефть. Сельского хозяйства в Кувейте нет. Рыболовства, которым кормились испокон веков, тоже (шхуны можно увидеть лишь в музее, а залив рассекают мощные моторные лодки и дорогие яхты).

Но благодаря нефти ВВП на каждого кувейтца в 2015 году составил более $30 000, так что страна себе может позволить многое. Вся нефтяная отрасль здесь принадлежит государству — она была отобрана у англичан после обретения эмиратом независимости в 1961 году, и сейчас ни одна капля нефти не идет мимо эмиратской казны.

Добывается ровно столько, сколько нужно для безбедного существования, а также столько, на сколько были заключены контракты. Все умно и грамотно. Никакого демпинга, никакого троллинга соседей и конкурентов.

Пока Иран с саудитами меряются морковками, у кого цена на нефть ниже, кувейтцы тихой сапой динар к динару складывают деньги в казну, строят небоскребы, автострады, лакшери-отели и гигантские торговые моллы.

Эмир наделил кувейтцев многими благами: бесплатное образование (причем для особо одаренных оплачивается обучение в ведущих вузах мира), бесплатное лечение в любой стране(!!!), беспроцентные кредиты на жилье от государства (Коран запрещает делать деньги на деньгах, т.е. одалживать под проценты).

Пособие по безработице составляет $800, а минимальная зарплата в госсекторе — $2500. Средняя зарплата у гастарбайтеров — $1000. На свадьбу жениху выдается кредит в 70 тысяч динаров ($240 тысяч), в счет погашения которого из зарплаты вычитается по 20 динаров в месяц! На строительство собственного дома государство выдает кредит до $1 млн., чего обычно хватает для дома со всеми удобствами на пять комнат.

Но самое главное, когда нефть на мировом рынке дорожает, эмир прощает все долги и все кредиты списываются. Так что кувейтцы просто-таки молятся, чтобы цены на нефть снова пошли вверх.

Пособие на детей в размере $200 на одного ребенка выплачивается, когда дети идут на работу (а это происходит в 22—25 лет). Правда, только если детей не больше пяти. Если же отец решился на шестого и последующих детей, значит, он может себе позволить эту роскошь и оплачивает их содержание самостоятельно.

Коммунальные услуги — за счет государства. Даже спутниковое ТВ бесплатно, если ты смотришь открытые каналы. Бензин в Кувейте дешевле питьевой воды: литр топлива стоит 65 филсов, а литровая бутылка самой дешевой пресной воды — 100 филсов.