Страна, в которой не нужно возвращать кредиты

22.06.17 09:14Сколько просмотров этой статьи208Сколько комментариев этой статьи0

А еще здесь бензин дешевле воды, беспроцентные займы, пособие до 22 лет, коммунальные платежи оплачивает государство, а иногда оно же и вовсе просто прощает заемщикам все их кредиты!

Феноменальная страна, которую еще 25 лет назад сосед нещадно выжигал и смешивал с землей.

Сегодня здесь небоскребы растут, быстрее, чем грибы, продажи супердорогих и эксклюзивных машин опережают все мыслимые прогнозы, а на каждого гражданина страны приходится 1 слуга и 1,5 гастарбайтера.

Это Кувейт.

Страна, о которой многие вообще мало что знают и даже не смогут найти на карте мира. Но которая на сегодня входит в семерку самых богатых стран мира по уровню жизни…

Причина феноменального богатства и высокого уровня жизни в этой стране банальна. Это нефть. Сельского хозяйства в Кувейте нет. Рыболовства, которым кормились испокон веков, тоже (шхуны можно увидеть лишь в музее, а залив рассекают мощные моторные лодки и дорогие яхты).

Но благодаря нефти ВВП на каждого кувейтца в 2015 году составил более $30 000, так что страна себе может позволить многое. Вся нефтяная отрасль здесь принадлежит государству — она была отобрана у англичан после обретения эмиратом независимости в 1961 году, и сейчас ни одна капля нефти не идет мимо эмиратской казны.

Добывается ровно столько, сколько нужно для безбедного существования, а также столько, на сколько были заключены контракты. Все умно и грамотно. Никакого демпинга, никакого троллинга соседей и конкурентов.

Пока Иран с саудитами меряются морковками, у кого цена на нефть ниже, кувейтцы тихой сапой динар к динару складывают деньги в казну, строят небоскребы, автострады, лакшери-отели и гигантские торговые моллы.

Эмир наделил кувейтцев многими благами: бесплатное образование (причем для особо одаренных оплачивается обучение в ведущих вузах мира), бесплатное лечение в любой стране(!!!), беспроцентные кредиты на жилье от государства (Коран запрещает делать деньги на деньгах, т.е. одалживать под проценты).

Пособие по безработице составляет $800, а минимальная зарплата в госсекторе — $2500. Средняя зарплата у гастарбайтеров — $1000. На свадьбу жениху выдается кредит в 70 тысяч динаров ($240 тысяч), в счет погашения которого из зарплаты вычитается по 20 динаров в месяц! На строительство собственного дома государство выдает кредит до $1 млн., чего обычно хватает для дома со всеми удобствами на пять комнат.

Но самое главное, когда нефть на мировом рынке дорожает, эмир прощает все долги и все кредиты списываются. Так что кувейтцы просто-таки молятся, чтобы цены на нефть снова пошли вверх.

Пособие на детей в размере $200 на одного ребенка выплачивается, когда дети идут на работу (а это происходит в 22—25 лет). Правда, только если детей не больше пяти. Если же отец решился на шестого и последующих детей, значит, он может себе позволить эту роскошь и оплачивает их содержание самостоятельно.

Коммунальные услуги — за счет государства. Даже спутниковое ТВ бесплатно, если ты смотришь открытые каналы. Бензин в Кувейте дешевле питьевой воды: литр топлива стоит 65 филсов, а литровая бутылка самой дешевой пресной воды — 100 филсов.

Похожие новости

27.02.17 09:36В Европе тарифы ЖКХ дешевеют, а Украине свет и газ дорожают на 30%

21.02.17 16:38Эксперты призвали не платить за ЖКХ всей страной

10.02.17 08:00Захарченко: Украина не знает с кем связалась (видео)

11.01.17 15:20В Южноукраинске вместо кафе сгорел домик для отдыха экс-владельца «Плавней»

17.10.08 16:53Гривневые кредиты снова доступны

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Суббота, 01.07.2017

Закругление верхнее-левое

18:00Николаевщина примет масштабный этнический фестиваль «FEST MRII»

17:39Украинцы стремительно нарастили долг за коммуналку, — Госстат

17:23Авдіївка знову без води через обстріли

16:51Локальные очистные станции планируют установить на Кинбурнской косе

16:39За тиждень на «гарячу лінію» Олексія Савченка надійшло 212 дзвінків. Основна тема — комуналка

16:17Украина вошла в тройку мировых лидеров с крупнейшей теневой экономикой

15:53В Украине вступила в силу отмена госрегулирования цен на продукты

15:39Пожежу в Чорнобильській зоні ліквідували

15:12Нидерланды будут следить за уровнем свободы СМИ в Украине

14:48Благоприятные дни для окраски и стрижки волос на июль 2017: календарь

14:33Клімкін назвав умови проведення саміту "нормандської четвірки" на рівні глав держав

14:16В Николаеве простились с павшим военнослужащим одесской мехбригады

13:47Жители Очакова выступили против размещения свалки опасных отходов в городе

13:27Николаевцы подарили городу-побратиму к юбилею икону Святого Николая

13:00Из-за ДТП на трассе «Ульяновка — Николаев» перекрыто движение: один человек погиб, двое получили травмы

12:50Оля Полякова призналась мужу в любви и показала редкое совместное фото

12:40ТОП-5 продуктов, которые избавляют от прыщей

12:30Здание на Николаевщине декоммунизировали "на скорую руку"

12:20ГПУ перезагрузила еще одно дело против Януковича и членов его банды

12:10С сегодняшнего дня налоговая начинает блокировать рисковые накладные НДС

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

17.06.17 18:232090

12 бывших безработных Николаевщины стали полицейскими

17.06.17 18:462290

Полицейские и копатели янтаря устроили перестрелку под Ровно

17.06.17 18:592140

ДТП в Николаеве: грузовик врезался в «Ниву»

17.06.17 19:032280

В Техасе поймали гигантскую лягушку

Самые читаемые

18.06.17 14:119110

День медицинского работника: история и традиции

18.06.17 17:275420

Польза и вред шелковицы для здоровья

20.06.17 11:295400

Глава Нацгвардии: Оккупацию Крыма готовили 10 лет

24.06.17 20:204750

По волнам воспоминаний…

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама