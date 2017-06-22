Странный огромный шар посреди океана (видео)

22.06.17 12:02Сколько просмотров этой статьи225Сколько комментариев этой статьи0

Странный огромный шар посреди океана оказался мертвым китом.

Наткнувшись на странный вздутый шар, плавающий посреди Тихого океана, рыбаки решили, что это космический корабль. Однако, подплыв ближе, они поняли, что обнаружили нечто куда более пугающее.

Оказалось, что это тело мертвого кита, которое из-за выделяемых тканями организма газов раздулось до невероятных размеров. Подобные находки распространяют не только невыносимый запах, но и являются очень опасными — ведь они могут в любой момент взорваться!

Похожие новости

24.02.17 08:46Подросток на Тернопольщине испугался задачи "Синего кита"

17.09.15 17:05Новый хит YouTube: огромный кит выскочил на байдарку (видео)

11.06.11 10:21Губернатор Н.Круглов грозит “Океану” банкротством, если руководство завода не погасит задолженность по зарплате

29.10.08 08:39Нового собственника «Океана» не устраивает низкий пакет заказов предприятия

21.10.08 17:10У губернатора получился диалог с новым владельцем «Океана»

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Суббота, 01.07.2017

Закругление верхнее-левое

18:00Николаевщина примет масштабный этнический фестиваль «FEST MRII»

17:39Украинцы стремительно нарастили долг за коммуналку, — Госстат

17:23Авдіївка знову без води через обстріли

16:51Локальные очистные станции планируют установить на Кинбурнской косе

16:39За тиждень на «гарячу лінію» Олексія Савченка надійшло 212 дзвінків. Основна тема — комуналка

16:17Украина вошла в тройку мировых лидеров с крупнейшей теневой экономикой

15:53В Украине вступила в силу отмена госрегулирования цен на продукты

15:39Пожежу в Чорнобильській зоні ліквідували

15:12Нидерланды будут следить за уровнем свободы СМИ в Украине

14:48Благоприятные дни для окраски и стрижки волос на июль 2017: календарь

14:33Клімкін назвав умови проведення саміту "нормандської четвірки" на рівні глав держав

14:16В Николаеве простились с павшим военнослужащим одесской мехбригады

13:47Жители Очакова выступили против размещения свалки опасных отходов в городе

13:27Николаевцы подарили городу-побратиму к юбилею икону Святого Николая

13:00Из-за ДТП на трассе «Ульяновка — Николаев» перекрыто движение: один человек погиб, двое получили травмы

12:50Оля Полякова призналась мужу в любви и показала редкое совместное фото

12:40ТОП-5 продуктов, которые избавляют от прыщей

12:30Здание на Николаевщине декоммунизировали "на скорую руку"

12:20ГПУ перезагрузила еще одно дело против Януковича и членов его банды

12:10С сегодняшнего дня налоговая начинает блокировать рисковые накладные НДС

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

17.06.17 18:232090

12 бывших безработных Николаевщины стали полицейскими

17.06.17 18:462290

Полицейские и копатели янтаря устроили перестрелку под Ровно

17.06.17 18:592140

ДТП в Николаеве: грузовик врезался в «Ниву»

17.06.17 19:032280

В Техасе поймали гигантскую лягушку

Самые читаемые

18.06.17 14:119110

День медицинского работника: история и традиции

18.06.17 17:275420

Польза и вред шелковицы для здоровья

20.06.17 11:295400

Глава Нацгвардии: Оккупацию Крыма готовили 10 лет

24.06.17 20:204750

По волнам воспоминаний…

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама