Странный огромный шар посреди океана (видео)

Странный огромный шар посреди океана оказался мертвым китом.

Наткнувшись на странный вздутый шар, плавающий посреди Тихого океана, рыбаки решили, что это космический корабль. Однако, подплыв ближе, они поняли, что обнаружили нечто куда более пугающее.

Оказалось, что это тело мертвого кита, которое из-за выделяемых тканями организма газов раздулось до невероятных размеров. Подобные находки распространяют не только невыносимый запах, но и являются очень опасными — ведь они могут в любой момент взорваться!