17.06.17 18:002590
В киевский двор подкинули гигантскую экзотическую улитку
|23.06.17 13:15
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Размер необычной "гостьи" – 10 сантиметров, ее приютила в аквариуме местная жительница
Размер необычной "гостьи" – 10 сантиметров, ее приютила в аквариуме местная жительница
На Троещине местные жители обнаружили возле подъезда многоэтажки гигантскую улитку-ахатину. Африканская улитка в панцире размером почти 10 сантиметров.
Пока что ее поселила в своем аквариуме неравнодушная жительница дома Ольга.
Подозревают, что улитку к дому подкинули, поскольку она обитает исключительно в тропических условиях, и в городе может выжить только в специальном аквариуме.