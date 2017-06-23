В киевский двор подкинули гигантскую экзотическую улитку Размер необычной "гостьи" – 10 сантиметров, ее приютила в аквариуме местная жительница На Троещине местные жители обнаружили возле подъезда многоэтажки гигантскую улитку-ахатину. Африканская улитка в панцире размером почти 10 сантиметров. Пока что ее поселила в своем аквариуме неравнодушная жительница дома Ольга. Подозревают, что улитку к дому подкинули, поскольку она обитает исключительно в тропических условиях, и в городе может выжить только в специальном аквариуме. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама