Джонни Депп пошутил про покушение на Трампа

В 1865 году актер Джон Уилкс Бут совершил покушение на президента США Авраама Линкольна

Американский актер Джонни Депп публично пошутил про покушение на президента США Дональда Трампа, передает The Hollywood Reporter.

По данным издания, артист приехал на фестиваль "Гластонбери" в Великобритании, где представил фильм "Распутник" со своим участием.

"Мы можем привести сюда Трампа? Мне кажется, ему нужна помощь. Когда последний раз актер совершал покушение на президента?", – сказал Депп.

Примечательно, что такие слова актера вызвали неоднозначную реакцию зрителей. При этом Депп поспешил исправить ситуацию и добавил: "Я не актер. Я лгу ради заработка".

В то же время издание привело в пример актера Джона Уилкса Бута, который в 1865 году совершил покушение на президента США Авраама Линкольна.