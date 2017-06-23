На Соборной площади николаевцам показывают технологии энергоэффективности

Сегодня, 23 июня на Соборной площади города Николаева начала работу форум-выставка "PRO эффективность".

Форум будет интересен тем, кто уже занимается или еще только задумывается над энергосбережением своего жилья. А также для руководителей крупных предприятий и организаций, бюджетных учреждений, ведь спектр применения технологий очень широк.

Кроме того, на форуме представлены несколько банков, которые кредитуют проекты энергоэффективности.

А в 21.00 на площади заработает кинотеатр под открытым небом. Горожанам продемонстрируют фильмы о мировых достижениях в энергосбережении.