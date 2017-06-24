Найденный на Алтае древний браслет поставил под сомнение теорию эволюции

На Алтае ученые нашли браслет, который заставил их усомнится в теории эволюции. Браслет выполнен при помощи высоких технологий, при том, что его возраст составляет 50 тысяч лет.

Архехологи обнаружили в Денисовой пещере женский браслет, который теперь поставил под сомнение известные утверждения об эволюции. Находку уже назвали "Браслет из будущего". Он выполнен из камня, очень хорошо отполирован, имеет отверстия для застежки.

По данному украшению видно, что он изготовлен качественно, с применение высоких технологий и его возраст достигает 50 тысяч лет. Предположительно, браслет изготовлен на территории Евразии.

Согласно существующей теории эволюции, интеллектуально развитые люди появились 40 тысяч лет назад. Так как найденный браслет появился намного раньше, ученые решили проанализировать известные им факты об эволюции.