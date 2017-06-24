Погода не испортила концерт ко Дню молодежи в Корабельном районе (видео)

В последнее воскресенье июня в Украине принято отмечать всемирный День Молодежи. Во многих городах страны готовят развлекательные программы и мероприятия к этому торжеству.

Вот и в Корабельном районе Николаева на пятницу, 23 июня, был запланирован посвященный молодежному празднику концерт на площади перед бизнес-центром «Металлург Юга».

Обрушившийся на местных жителей за 15 минут до начала концерта ливень не смог помешать празднику, хоть и создал определенные неудобства.

Прячась под зонтами и навесами, пусть и немногочисленная молодежь, а также дети и зрители постарше, приветствовали аплодисментами и радостными криками выступающих со сцены юных артистов.